Свириденко поручила Марченко сформировать конкурсную комиссию для отбора главы таможни
Киев • УНН
Юлия Свириденко поручила Сергею Марченко вынести на рассмотрение правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя Гостаможслужбы. Это должно обеспечить прозрачный и профессиональный отбор.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя Государственной таможенной службы. Об этом она сообщила в Telegram, передает УНН.
Детали
Провела совещание с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Поручила вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни. Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета
Дополнение
В сентябре прошлого года Парламент принял закон о реформе таможни, что является важным условием для получения международной помощи. Изменения включают новый порядок отбора руководителя, ежегодный аудит и повышение зарплат работникам таможенной службы.
Среди прочего, Кабмин после вступления в силу закона, а именно 1 ноября 2024 года, должен был в течение двух месяцев сформировать комиссию по проведению конкурса по отбору на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.
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