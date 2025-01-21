Кабмин увеличил численность работников Минразвития и уменьшил численность различных госорганов
Киев • УНН
Правительство увеличило штат Минрегиона на 70 работников. В то же время сокращен персонал в ряде других госорганов, включая Минюст, Госстат и Гоструда.
Кабинет министров увеличил численность работников аппарата Министерства развития громад и территорий Украины, а также уменьшил предельную численность работников территориальных органов Министерства юстиции. Кроме того, правительство уменьшило предельную численность различных органов исполнительной власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление от 17 января 2025 № 52.
"Внести в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2014 г. № 85 "Некоторые вопросы утверждения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов" изменения", - говорится в постановлении.
Согласно документу, Кабмин сократил увеличил количество аппаратную предельную численность Министерства развития громад и территорий Украины с 427 работников до 497.
Численность работников территориальных органов Минюста была уменьшена 20 работников - с 13272 до 13252.
Численность работников аппарата Госавиаслужбы уменьшилась с 372 до 369.
Численность работников территориальных органов Госстата уменьшилась с 3959 до 3939.
Численность работников аппарата Укртрансбезопасности уменьшилась с 813 до 805, территориальных органов Госпродпотребслужбы уменьшилась с 7385 до 7365, территориальных органов Госгеокадастра уменьшилась с 4046 до 4036, а территориальных органов Гоструда - с 2113 до 2103.
Также правительство уменьшило численность аппарата Администрации судоходства с 257 до 250, территориальных органов Госэкоинспекции с 1541 до 1531 работников, а также численность аппарата ГИАМ уменьшена с 297 до 290.
Напомним
Кабинет министров увеличил с 612 до 662 человек численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины.