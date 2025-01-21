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Кабмін збільшив чисельність працівників Мінрозвитку та зменшив чисельність різних держорганів

Кабмін збільшив чисельність працівників Мінрозвитку та зменшив чисельність різних держорганів

Київ • УНН

 • 24472 перегляди

Уряд збільшив штат Мінрегіону на 70 працівників. Водночас скорочено персонал у низці інших держорганів, включаючи Мін'юст, Держстат та Держпраці.

Кабінет міністрів збільшив чисельність працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій України, а також зменшив граничну чисельність працівників територіальних органів Міністерства юстиції. Окрім того, уряд зменшив граничну чисельність різних органів виконавчої влади. Про це пише УНН з посиланням на постанову від 17 січня 2025 р. № 52.

"Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" зміни", - йдеться в постанові.

Відповідно до документу, Кабмін скоротив збільшив кількість апаратну граничну чисельність Міністерства розвитку громад та територій України з 427 працівників до 497.

Чисельність працівників територіальних органів Мін'юсту була зменшена 20 працівників - з 13272 до 13252.

Чисельність працівників апарату Державіаслужби зменшилася з 372 до 369.

Чисельність працівників територіальних органів Держстату зменшилася з 3959 до 3939.

Чисельність працівників апарату Укртрансбезпеки зменшилася з 813 до 805, територіальних органів Держпродспоживслужби зменшилася з 7385 до 7365, територіальних органів Держгеокадастру зменшилася з 4046 до 4036, а територіальних органів Держпраці - з 2113 до 2103.

Також уряд зменшив чисельність апарату Адміністрації судноплавства з 257 до 250, територіальних органів Держекоінспекції з 1541 до 1531 працівників, а також чисельність апарату ДІАМ зменшено з 297 до 290.

Нагадаємо

Кабінет міністрів збільшив з 612 до 662 осіб чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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