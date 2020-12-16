Кабмин принял изменения к стратегии популяризации украинского языка

"Целью принятия акта является формирование комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины для всего ее населения, повышение престижа и авторитетности украинского языка", - говорится в документе.

Отметим, что инициатором проекта распоряжения стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Авторы документы отмечают, что в связи с длительным промежутком времени, прошедший между разработкой проекта и его одобрением правительством, возникла необходимость скорректировать временные рамки реализации отдельных этапов стратегии.

Так, срок завершения первого этапа перенесен на конец 2021 года, вместо завершения текущего года. Во время его реализации предполагается проведение социологических исследований, результаты которых должны определить количественные и качественные показатели, которые позволят зафиксировать роль и место украинского языка в жизни населения Украины, его потребности и ожидания в этой сфере.

Второй этап стратегии планируется реализовать в течение 2022 - 2025 годов. С учетом результатов первого этапа приоритетными направлениями реализации стратегии станут увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, формирование целостного украиноязычного информационно-культурного пространства путем выполнения задач, направленных на достижение таких операционных целей:

▪️ свободное владение выпускниками учебных заведений украинским языком;

▪️ создание государством возможности для изучения украинского языка;

▪️ обеспечение украинцев, проживающих за пределами Украины, возможностей для изучения украинского языка;

▪️ внедрение стандартов украинского языка и требования к уровню владения ним;

▪️ мотивация населения Украины использовать украинский язык;

▪️ предоставление всех услуг, информации о товарах и их информационное наполнение на украинском языке;

▪️ формирование через украиноязычный продукт целостного информационно-культурного пространства;

▪️ доминирование украинского языка в информационной среде.

На третьем этапе (2026-2030 годы) определяются следующие приоритетные направления реализации стратегии:

▪️ повышение общей языковой культуры населения;

▪️ развитие и углубление процессов, реализация которых началась в предыдущих этапах.

В начале этого этапа предусматривается осуществление детального анализа эффективности и результативности мероприятий, проведенных на предыдущих этапах, их корректировка или изменение (при необходимости).

На протяжении всех этапов реализации стратегии будут проводиться информационно-разъяснительные кампании среди населения о важности использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальность его изучения и использования, а также будут выполняться задачи, направленные на укрепление украинской идентичности среди украинцев, проживающих за пределами Украины.

Состояние выполнения задач будет оцениваться ежегодно в рамках проведения ежегодного мониторинга реализации стратегии. По результатам такой оценки задачи и показатели их выполнения могут быть пересмотрены.

Ожидается, что результатом реализации стратегии в 2030 году станет формирование комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины для всего ее населения, повышение престижа и авторитетности украинского языка, создание условий для удовлетворения языковых потребностей украинцев за рубежом.

Напомним, что вчера стало известно о том, что представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в регионах будут проверять соблюдение закона о языке.

Добавим, что с 16 января 2020 года вступило в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание любым другим языком может осуществляться только по просьбе клиента.