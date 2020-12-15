Представники омбудсмена перевірятимуть дотримання закону про мову в регіонах

“Підписала Меморандум про співпрацю з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. У рамках цього документа домовились консолідувати зусилля та спрямувати їх на захист української мови. Зокрема, будемо спільно напрацьовувати методи щодо запобігання порушенню мовних прав громадян України, національних меншин і корінних народів України та забезпечення їхнього права на користування, отримання інформації, а також послуг державною мовою”, - написала Людмила Денісова.

Вона зазначила, що також документом передбачено проведення спільних просвітницьких заходів, метою яких буде підвищення правової обізнаності громадян щодо реалізації мовних прав.

“Крім того, дійшли згоди реалізувати пілотний проект щодо моніторингу виконання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у тих регіонах, де присутні мої представники та будуть представники Уповноваженого із захисту державної мови із захисту державної мови. Сподіваюсь, що наша співпраця стане ефективним засобом для забезпечення та популяризації української мови, а також дієвим механізмом у сфері захисту прав громадян України, національних меншин, корінних народів України та державної мовної політики”, - додала омбудсмен.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав депутатам місцевих рад, якою мовою потрібно говорити.

Додамо, що з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи - від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.