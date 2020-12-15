Представители омбудсмена будут проверять соблюдение закона о языке в регионах

"Подписала Меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем. В рамках этого документа договорились консолидировать усилия и направить их на защиту украинского языка. В частности, будем совместно вырабатывать методы по предотвращению нарушения языковых прав граждан Украины, национальных меньшинств и коренных народов Украины и обеспечения их права на пользование, получение информации, а также услуг на государственном языке", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что также документом предусмотрено проведение совместных просветительских мероприятий, целью которых будет повышение правовой осведомленности граждан по реализации языковых прав.

"Кроме того, договорились реализовать пилотный проект по мониторингу выполнения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в тех регионах, где присутствуют мои представители и будут представители Уполномоченного по защите государственного языка по защите государственного языка. Надеюсь, что наше сотрудничество станет эффективным средством для обеспечения и популяризации украинского языка, а также действенным механизмом в сфере защиты прав граждан Украины, национальных меньшинств, коренных народов Украины и государственной языковой политики", - добавила омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень напомнил депутатам местных советов, на каком языке нужно говорить.

Добавим, что с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.