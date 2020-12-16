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Кабмін ухвалив зміни до стратегії популяризації української мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив новий план заходів із реалізації етапів (до 2022 року) стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова — успішна держава". Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, інформує УНН.

Кабмін ухвалив зміни до стратегії популяризації української мови

"Метою прийняття акту є формування комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України для всього її населення, підвищення престижу й авторитетності української мови", - йдеться у документі.

Зазначимо, що ініціатором проекту розпорядження став міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Автори документи зазначають, що у зв'язку з тривалим проміжком часу, що минув між розробленням проекту та його схваленням урядом, виникла необхідність скоригувати часові рамки реалізації окремих етапів стратегії.

Так, термін завершення першого етапу перенесено на кінець 2021 року, замість завершення поточного року. Під час його реалізації передбачається проведення соціологічних досліджень, результати яких мають визначити кількісні та якісні показники, що дадуть змогу зафіксувати роль та місце української мови у житті населення України, його потреби та очікування у цій сфері.

Другий етап стратегії планують реалізувати протягом 2022 — 2025 років. З урахуванням результатів першого етапу пріоритетними напрямами реалізації стратегії стануть збільшення комунікативного і демографічного потенціалу української мови, формування цілісного україномовного інформаційно-культурного простору шляхом виконання завдань, спрямованих на досягнення таких операційних цілей:

▪️ вільне володіння випускниками закладів освіти українською мовою;
▪️ створення державою можливості для вивчення української мови;
▪️ забезпечення українцям, які проживають за межами України, можливостей для вивчення української мови;
▪️ впровадження стандартів української мови та вимог до рівнів володіння нею;
▪️ мотивування населення України використовувати українську мову;
▪️ надання всіх послуг, інформації про товари та їх інформаційне наповнення українською мовою;
▪️ формування через україномовний продукт цілісного інформаційно-культурного простору;
▪️ домінування української мови в інформаційному середовищі.

На третьому етапі (2026-2030 роки) визначаються такі пріоритетні напрями реалізації стратегії:

▪️ підвищення загальної мовної культури населення;
▪️ розвиток і поглиблення процесів, реалізація яких розпочалася на попередніх етапах.

На початку цього етапу передбачається здійснення детального аналізу ефективності та результативності заходів, проведених на попередніх етапах, їх коригування або зміна (за потреби).

Протягом усіх етапів реалізації стратегії проводитимуться інформаційно-роз’яснювальні кампанії серед населення щодо важливості використання української мови у повсякденному житті, публічній та приватній сферах, актуальності її вивчення та використання, а також виконуватимуться завдання, спрямовані на зміцнення української ідентичності серед українців, які проживають за межами України.

Стан виконання завдань буде оцінюватися щороку у рамках проведення щорічного моніторингу реалізації стратегії. За результатами такого оцінювання завдання та показники їх виконання можуть бути переглянуті.

Очікується, що результатом реалізації стратегії у 2030 році стане формування комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України для всього її населення, підвищення престижу і авторитетності української мови, створення умов для задоволення мовних потреб українців за кордоном.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про те, що представники Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової у регіонах перевірятимуть дотримання закону про мову.

Додамо, що з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

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