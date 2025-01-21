Кабмин согласовал новые кадровые изменения в министерствах и ведомствах
Киев • УНН
Кабинет министров Украины провел серию увольнений высокопоставленных чиновников в министерствах и ведомствах. На некоторые уволенные должности уже назначены новые руководители, в частности в Минрегионе и Гостуризме.
Кабинет министров Украины уволил заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Комирного Анатолия и председателя Государственного агентства развития туризма Олеськив Марьяну.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
По его словам, Кабинетом министров Украины:
Уволен Комирный Анатолий Витальевич с должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Уволена Олеськив Марьяна Игоревна с должности Председателя Государственного агентства развития туризма Украины;
Уволена Кривда Янина Владимировна с должности заместителя Председателя Государственного агентства резерва Украины.
Назначен Братуся Андрей Васильевич заместителем Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Временно возложил исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства развития туризма Украины на Касьян Юлию Валентиновну.
Напомним,
Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел очередные кадровые изменения в налоговой и уволил, в частности, еще 2-х руководителей региональных управлений