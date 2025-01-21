Кабмин согласовал новые кадровые изменения в министерствах и ведомствах

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Кабинет министров Украины провел серию увольнений высокопоставленных чиновников в министерствах и ведомствах. На некоторые уволенные должности уже назначены новые руководители, в частности в Минрегионе и Гостуризме.

Кабинет министров Украины уволил заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Комирного Анатолия и председателя Государственного агентства развития туризма Олеськив Марьяну.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН

По его словам, Кабинетом министров Украины:

Уволен Комирный Анатолий Витальевич с должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Уволена  Олеськив Марьяна Игоревна с должности Председателя Государственного агентства развития туризма Украины;

Уволена Кривда Янина Владимировна с должности заместителя Председателя Государственного агентства резерва Украины.

Назначен Братуся Андрей Васильевич заместителем Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Временно возложил исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства развития туризма Украины на Касьян Юлию Валентиновну.

Напомним,

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел очередные кадровые изменения в налоговой и уволил, в частности, еще 2-х руководителей региональных управлений

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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