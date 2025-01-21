Кабмін погодив нові кадрові зміни в міністерствах і відомствах

Кабінет міністрів України звільнив заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Комірного Анатолія та голову Державного агентства розвитку туризму Олеськів Мар’яну.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

З його слів, Кабінетом міністрів України:

Звільнено Комірного Анатолія Віталійовича з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Звільнено Олеськів Мар’яну Ігорівну з посади Голови Державного агентства розвитку туризму України;

Звільнено Кривду Яніну Володимирівну з посади заступника Голови Державного агентства резерву України.

Призначено Братуся Андрія Васильовича заступником Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Державного агентства розвитку туризму України на Касян Юлію Валентинівну.

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