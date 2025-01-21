Кабмін погодив нові кадрові зміни в міністерствах і відомствах
Київ • УНН
Кабінет міністрів України провів серію звільнень високопосадовців у міністерствах та відомствах. На деякі звільнені посади вже призначено нових керівників, зокрема в Мінрегіоні та Держтуризмі.
Кабінет міністрів України звільнив заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Комірного Анатолія та голову Державного агентства розвитку туризму Олеськів Мар’яну.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
З його слів, Кабінетом міністрів України:
Звільнено Комірного Анатолія Віталійовича з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
Звільнено Олеськів Мар’яну Ігорівну з посади Голови Державного агентства розвитку туризму України;
Звільнено Кривду Яніну Володимирівну з посади заступника Голови Державного агентства резерву України.
Призначено Братуся Андрія Васильовича заступником Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Державного агентства розвитку туризму України на Касян Юлію Валентинівну.
Нагадаємо
Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів чергові кадрові зміни в податковій та звільнив, зокрема, ще 2-х керівників регіональних управлінь