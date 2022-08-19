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Кабмин расширил перечень видов наказаний, альтернативных лишению свободы

Киев • УНН

 • 170312 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины расширил перечень видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Кабмин расширил перечень видов наказаний, альтернативных лишению свободы

Цитата

«Правительство одобрило проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения». Он предполагает расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправление правонарушителей без изоляции от общества», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для обеспечения изменения карательного подхода на реабилитационный и требований международных документов, проектом Закона предлагается изменить существующий перечень видов наказаний.

Так, наказание в виде ограничения свободы заменяется новым видом наказания в виде пробационного надзора. Ведь анализ практики применения ограничения свободы свидетельствует о его неэффективности и необходимости пересмотра.

Пробационный надзор заключается в ограничении прав и свобод осужденного, направленных на его исправление и предотвращение совершения новых правонарушений, без изоляции его от общества сроком от одного до пяти лет. Как дополнительное наказание может применяться сроком от одного до трех лет. При этом в случае назначения пробационного надзора как дополнительного к наказанию в виде штрафа его срок не может превышать одного года.

Кроме того, суд может обязать лицо, осужденное к наказанию в виде пробационного надзора, носить средство электронного контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.

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«Также следует отметить, что на сегодняшний день существенным фактором, который способствует высокому показателю лиц, взятых под стражу, является значительное применение судами меры пресечения в виде содержания под стражей. Как следствие, украинские следственные изоляторы – переполнены, что регулярно констатирует Европейский суд по правам человека. Именно поэтому законопроект предлагает ввести нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержанию под стражей», - отмечается в сообщении.

Так, предполагается, что с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, существенно усложняющего внесение залога, следователь судья, суд может рассрочить внесение залога в течение одного года. Первый взнос части залога в размере не менее десяти процентов от определенной суммы вносится не позднее десяти рабочих дней со дня избрания меры пресечения.

Дополнение

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что в Украине должно остаться только две тюрьмы.

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