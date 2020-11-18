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За дев’ять місяців населення в’язниць України зменшилось на 4%

За дев’ять місяців населення в’язниць України зменшилось на 4%

Київ • УНН

 • 13805 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. За дев’ять місяців поточного року пенітенціарне населення в Україні зменшилось на 4%, або майже на 2 тис. осіб. Про це з посиланням на дані проєкту "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні", передає УНН.

"Що стосується України, то за даними Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України станом на 1 січня 2020 р. всього в установах ДКВС України утримувалось 52940 осіб, на 15 квітня 2020 р. – 52480 осіб та на 15 вересня 2020 р. – 50813 осіб. Тобто за дев’ять місяців населення в’язниць в Україні зменшилось на 4%", - інформують фахівці.

Водночас, за даними Департаменту, ув’язнених та засуджених, які були звільнені з установ ДКВС України у зв’язку із COVID-19, не було.

"Міністерством юстиції України було розроблено правовий інструментарій щодо застосування до засуджених амністії та умовно-дострокового звільнення, що в свою чергу, дозволило б зменшити кількість засуджених в установах виконання покарань в контексті цієї проблематики та тим самим збалансовано мінімізувати ризики щодо можливого поширення коронавірусу в установах. Але самостійно вирішувати це завдання Міністерство юстиції України не може, адже для цього потрібні відповідні зміни до чинного законодавства України та рішення суду щодо кожної окремої справи засудженого відповідно", - зауважили в Департаменті.

Також повідомляється, що за даними Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 11 листопада в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи ЦОЗ ДКВС, зареєстровано 443 випадки захворювання на COVID-19. З них 7 серед ув’язнених, 13 – засуджених, 359 – працівників ДКВС, 64 – працівники ЦОЗ ДКВС України.

Нагадаємо, у Мінюсті на початку листопада анонсували "розпродаж" десятків і сотень невикористовуваних українських в'язниць.

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