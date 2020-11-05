"Розпродаж": Малюська розповів про масовий продаж в'язниць
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні збираються влаштувати "розпродаж" десятків і сотень невикористовуваних в'язниць. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.
“(Йдеться про — ред.) масовий розпродаж в’язниць, коли мова йде про десятки, а то і сотні об’єктів. Цього не було ніде”, — сказав Денис Малюська.
Відзначається, що мета розпродажу — повне оновлення інфраструктури в’язниць протягом 10 років. Найбільше “тюремний розпродаж” торкнеться Одесу, Львів та Київ.
За словами міністра, в майбутньому на місці в’язниць можуть з’явитися житлові забудови, торгово-розважальні центри, туристичні або промислові об’єкти і казино.
“Ми не продаємо зараз в’язниці, там де є засуджені. Ми продаємо зараз порожні, невикористовувані... Десятки”, — додав Денис Малюська.
Він зазначив, що з бюджету виділяється мінімум 10 млн на кожну в’язницю щорічно. На питання про те, скільки в’язниць повинно залишитися в Україні, він відповів: “Дві”. “Дві, якщо не брати до уваги СІЗО. СІЗО, вони необхідні, там, в кожному великому місті”, — сказав міністр.
Нагадаємо, Малюська розповів про причини незаповненості в’язниць в Україні.