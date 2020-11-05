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"Розпродаж": Малюська розповів про масовий продаж в'язниць

"Розпродаж": Малюська розповів про масовий продаж в'язниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні збираються влаштувати "розпродаж" десятків і сотень невикористовуваних в'язниць. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.

“(Йдеться про — ред.) масовий розпродаж в’язниць, коли мова йде про десятки, а то і сотні об’єктів. Цього не було ніде”, — сказав Денис Малюська.

Відзначається, що мета розпродажу — повне оновлення інфраструктури в’язниць протягом 10 років. Найбільше “тюремний розпродаж” торкнеться Одесу, Львів та Київ.

За словами міністра, в майбутньому на місці в’язниць можуть з’явитися житлові забудови, торгово-розважальні центри, туристичні або промислові об’єкти і казино.

“Ми не продаємо зараз в’язниці, там де є засуджені. Ми продаємо зараз порожні, невикористовувані... Десятки”, — додав Денис Малюська.

Він зазначив, що з бюджету виділяється мінімум 10 млн на кожну в’язницю щорічно. На питання про те, скільки в’язниць повинно залишитися в Україні, він відповів: “Дві”. “Дві, якщо не брати до уваги СІЗО. СІЗО, вони необхідні, там, в кожному великому місті”, — сказав міністр.

Нагадаємо, Малюська розповів про причини незаповненості в’язниць в Україні.

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