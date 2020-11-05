"Распродажа": Малюська рассказал о массовой продаже тюрем
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине собираются устроить “распродажу” десятков и сотен неиспользуемых тюрем. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.
“(Речь идет о — ред.) массовой распродажи тюрем, когда речь идет о десятках, а то и сотнях объектах. Этого не было нигде”, — сказал Денис Малюська.
Отмечается, что цель распродажи — полное обновление инфраструктуры тюрем в течение 10 лет. Больше всего “тюремная распродажа” затронет Одессу, Львов и Киев.
По словам министра, в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры, туристические или промышленные объекты и казино.
“Мы не продаем сейчас тюрьмы, там где есть осужденные. Мы продаем сейчас пустые, неиспользуемые... Десятки”, — добавил Денис Малюська.
Он отметил, что из бюджета выделяется минимум 10 млн на каждую тюрьму ежегодно. На вопрос о том, сколько тюрем должно остаться в Украине, он ответил: “Две”. “Две, если не считать СИЗО. СИЗО, они необходимы, там, в каждом большом городе”, — сказал министр.
Напомним, Малюська рассказал о причинах незаполненности тюрем в Украине.