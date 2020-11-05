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"Распродажа": Малюська рассказал о массовой продаже тюрем

"Распродажа": Малюська рассказал о массовой продаже тюрем

Киев  •  УНН

 • 14733 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине собираются устроить “распродажу” десятков и сотен неиспользуемых тюрем. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

“(Речь идет о — ред.) массовой распродажи тюрем, когда речь идет о десятках, а то и сотнях объектах. Этого не было нигде”, — сказал Денис Малюська.

Отмечается, что цель распродажи — полное обновление инфраструктуры тюрем в течение 10 лет. Больше всего “тюремная распродажа” затронет Одессу, Львов и Киев.

По словам министра, в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры, туристические или промышленные объекты и казино.

“Мы не продаем сейчас тюрьмы, там где есть осужденные. Мы продаем сейчас пустые, неиспользуемые... Десятки”, — добавил Денис Малюська.

Он отметил, что из бюджета выделяется минимум 10 млн на каждую тюрьму ежегодно. На вопрос о том, сколько тюрем должно остаться в Украине, он ответил: “Две”. “Две, если не считать СИЗО. СИЗО, они необходимы, там, в каждом большом городе”, — сказал министр.

Напомним, Малюська рассказал о причинах незаполненности тюрем в Украине.

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