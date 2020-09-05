В Україні потрібно залишити лише дві в’язниці — Малюська

На питання скільки в’язниць має залишитися в Україні, Малюська відповів: “Дві, якщо не рахувати СІЗО. СІЗО необхідні у кожному великому місті, тому що... слідство буде відбуватися, досудове розслідування, і треба буде кудись людей визначати”.

За його словами, це дуже довгий період, поступове скорочення необхідне.

“Це модель північної Європи, де вона сфокусована на покараннях, не пов’язаних з позбавленням волі, тому що там люди повинні соціалізуватися, а у нас який принцип: є злочин — треба покарати. Це око за око, зуб за зуб. Це емоційно, але не раціонально”, — розповів Малюська.

За його словами, статистика показує, що це не допомагає, адже людина виходить і далі вчиняє злочини.

“Причому дуже часто злочини бувають тяжчі, ніж ті, за які людина перший раз сиділа. Тому що тюрма не виправляє”, — зауважив він.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська представив ще один лот в рамках розпродажу в’язниць. Третім об’єктом стала державна установа Львівська виправна колонія № 48.