Розпродаж в’язниць: Малюська представив третій лот

“Ми продовжуємо наш розпродаж в’язниць. На цей раз я у місті Львові за адресою Хуторівка 2.Тут розміщена наша установа № 48. Історія теж трішки давня, ще у 2017 році було прийнято рішення цю установу заморозити, у лютому 2018 року з цієї установи був вивезений останній засуджений. Наразі ця установа радше схожа на голлівудські фільми де описується якийсь апокаліпсис”, — розповів Малюська.

Проте, він зазначив, що для потенційного інвестора цей об’єкт дуже цікавий.

“По-перше, дуже непогане місце розташування — це недалеко від центра Львова, площа величезна, понад 10 гектарів площа земельної ділянки. Тут понад 40 різних будівель і загальна їх площа понад 42 тисяч квадратних метрів. Є усі інженерні мережі, одна лише електроенергія тут відведена потужність 2,2 МВт... Є каналізація, водовідведення”, — сказав Малюська.

За його словами, в принципі цей об’єкт ідеальний для промислової або житлової забудови.

“Це буде наш третій лот на продаж, він буде запропонований до продажу також цієї осені. Перші лоти, які ми вже анонсували так само на підході — це Коцюбинський біля Києва та Одеса”, — наголосив Малюська.

Також він додав, що коштувати в’язниця буде не дешево.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України сьогодні розпочало розпродаж в’язниць. Першим об’єктом стало приміщення Ірпінського виправного центру у селищі Коцюбинське.