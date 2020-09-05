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В Украине нужно оставить только две тюрьмы — Малюська

Киев • УНН

 • 30691 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине должно остаться лишь две тюрьмы. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала “Дом”, передает УНН.

В Украине нужно оставить только две тюрьмы — Малюська

На вопрос сколько тюрем должно остаться в Украине, малюська ответил: “Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом крупном городе, потому что... следствие будет происходить, досудебное расследование, и надо будет куда-то людей определять”.

По его словам, это очень долгий период, постепенное сокращение необходимо.

“Это модель северной Европы, где она сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, потому что там люди должны социализироваться, а у нас какой принцип: есть преступление — надо наказать. Это око за око, зуб за зуб. Это эмоционально, но не рационально”, — рассказал Малюська.

По его словам, статистика показывает, что это не помогает, ведь человек выходит и дальше совершает преступления.

“Причем очень часто преступления бывают тяжелее, чем те, за которые человек первый раз сидел, потому что тюрьма не исправляет”, — отметил он.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська представил еще один лот в рамках распродажи тюрем. Третьим объектом стала Львовская исправительная колония № 48.

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