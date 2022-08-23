Кабмин расторг соглашение с россией о параллельной работе энергосистем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Кабинет Министров Украины расторг заключенное в 2012 году соглашение с россией о параллельной работе энергосистем. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.
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"Прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством рф о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы рф, заключенной 12. 07. 2012", – написал Мельничук.
Напомним
Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) и стала 11-й страной ассоциации.