Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства: чому це важливо

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32275 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78092 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 118634 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 170139 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 167764 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168775 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146589 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115057 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108323 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 306398 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90843 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 179092 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 77247 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 65483 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 36849 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 179092 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 306400 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 568011 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 512070 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 34007 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90843 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119335 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142360 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155919 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства: чому це важливо

Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства: чому це важливо

Київ • УНН

 • 121677 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), та стала одинадцятою країною асоціації. Про це повідомляє Міністерство енергетики, пише УНН.

Деталі

Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали Спільну декларацію про асоціацію, яка забезпечить основу для тіснішої співпраці у сфері енергетичної безпеки та відновлення.

Церемонія підписання пройшла у Варшаві за участі Міністра енергетики України Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля.

"Україна відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки в Європі та за її межами, і вона поставила перед собою амбітні цілі щодо збільшення торгівлі електроенергією з Європою. Я радий підписанню Спільної декларації з Міністром Галущенком щодо розширення нашої співпраці для досягнення цих цілей", - додав Фатіх Біроль.

Підписання Спільної декларації про асоціацію відкриває новий етап багаторічного партнерства між Україною та МЕА з метою поглиблення та розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки, зеленого переходу та заходів з відновлення.

"Солідарність стає ще важливішою в ці кризові часи. Тільки об’єднавшись, ми можемо протистояти російській агресії і реалізувати місію Міжнародного енергетичного агентства щодо формування безпечного та сталого енергетичного майбутнього. Як частина Європи та кандидат в члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні", - наголосив Герман Галущенко.

"Після перемоги ми будемо відбудовувати українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен ваш досвід, підтримка і співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології у нашій новітній енергетичній системі", - зазначив міністр енергетики України.

Передбачена Декларацією асоціація надасть Україні платформу для регулярного діалогу з МЕА, з його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Україна та МЕА мають намір співпрацювати в широкому спектрі діяльності, пов’язаної з енергетикою, включаючи аналіз енергетичного ринку, відновлення енергетичної системи, енергетичну безпеку, енергоефективність, прискорення енергетичних переходів, розвиток стійкої електроенергетичної системи, водень та біометан, енергетичні дані та статистику. Обидві сторони зобов’язуються співпрацювати в рамках низки конкретних ініціатив, які будуть узгоджуватися окремо в спільних дворічних програмах роботи.

Згідно Декларації, МЕА надаватиме вагоме значення ролі України як ключового гравця в глобальному енергетичному ландшафті, що зробить великий внесок у європейську енергетичну безпеку, водночас сприяючи глобальному поштовху до безпечного та чистого енергетичного переходу. Україна своєю чергою надає великого значення відкриттю можливих нових шляхів активізації співпраці та партнерства з МЕА, його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами.

Обидві сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб подолати виклики для України щодо відбудови, здійснюючи при цьому інвестиції в енергетичний перехід задля сталого майбутнього.

Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.

Доповнення

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль звинуватив росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

За даними Reuters, постачання російського газу газопроводом "Північний потік-1" відновиться вчасно в четвер після завершення планового ремонту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07