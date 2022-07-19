Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства: чому це важливо

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Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали Спільну декларацію про асоціацію, яка забезпечить основу для тіснішої співпраці у сфері енергетичної безпеки та відновлення.

Церемонія підписання пройшла у Варшаві за участі Міністра енергетики України Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля.

"Україна відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки в Європі та за її межами, і вона поставила перед собою амбітні цілі щодо збільшення торгівлі електроенергією з Європою. Я радий підписанню Спільної декларації з Міністром Галущенком щодо розширення нашої співпраці для досягнення цих цілей", - додав Фатіх Біроль.

Підписання Спільної декларації про асоціацію відкриває новий етап багаторічного партнерства між Україною та МЕА з метою поглиблення та розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки, зеленого переходу та заходів з відновлення.

"Солідарність стає ще важливішою в ці кризові часи. Тільки об’єднавшись, ми можемо протистояти російській агресії і реалізувати місію Міжнародного енергетичного агентства щодо формування безпечного та сталого енергетичного майбутнього. Як частина Європи та кандидат в члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні", - наголосив Герман Галущенко.

"Після перемоги ми будемо відбудовувати українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен ваш досвід, підтримка і співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології у нашій новітній енергетичній системі", - зазначив міністр енергетики України.

Передбачена Декларацією асоціація надасть Україні платформу для регулярного діалогу з МЕА, з його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Україна та МЕА мають намір співпрацювати в широкому спектрі діяльності, пов’язаної з енергетикою, включаючи аналіз енергетичного ринку, відновлення енергетичної системи, енергетичну безпеку, енергоефективність, прискорення енергетичних переходів, розвиток стійкої електроенергетичної системи, водень та біометан, енергетичні дані та статистику. Обидві сторони зобов’язуються співпрацювати в рамках низки конкретних ініціатив, які будуть узгоджуватися окремо в спільних дворічних програмах роботи.

Згідно Декларації, МЕА надаватиме вагоме значення ролі України як ключового гравця в глобальному енергетичному ландшафті, що зробить великий внесок у європейську енергетичну безпеку, водночас сприяючи глобальному поштовху до безпечного та чистого енергетичного переходу. Україна своєю чергою надає великого значення відкриттю можливих нових шляхів активізації співпраці та партнерства з МЕА, його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами.

Обидві сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб подолати виклики для України щодо відбудови, здійснюючи при цьому інвестиції в енергетичний перехід задля сталого майбутнього.

Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.

Доповнення

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль звинуватив росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.



За даними Reuters, постачання російського газу газопроводом "Північний потік-1" відновиться вчасно в четвер після завершення планового ремонту.