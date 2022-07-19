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росія відновить експорт газу «Північним потоком-1» за графіком - Reuters

росія відновить експорт газу «Північним потоком-1» за графіком - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Постачання російського газу газопроводом "Північний потік-1" відновиться вчасно в четвер після завершення планового ремонту, повідомили агенству Reuters два джерела, знайомі з планами експорту, передає УНН.

Раніше у вівторок газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на єврокомісара з бюджету Йоханнеса Хана, що Єврокомісія не очікує на перезапуск газопроводу після технічного обслуговування.

Деталі

Трубопровід, на частку якого припадає понад третина експорту російського природного газу до Євросоюзу, було зупинено на десять днів для щорічного технічного обслуговування 11 липня.

Джерела повідомили, що трубопровід, як очікується, відновить роботу вчасно, але з пропускною спроможністю менше 160 мільйонів кубічних метрів на добу.

Підконтрольний кремлю енергетичний гігант «Газпром» минулого місяця скоротив експорт газу цим маршрутом до 40% потужності, пославшись на затримки з поверненням турбіни, яку Siemens Energy обслуговувала в Канаді.

Одне з джерел повідомило, що турбіна навряд чи буде перевстановлена ​​до 21 липня.

«Вони (Газпром) повернуться до рівнів, які були до 11 липня», — сказало одне з джерел щодо обсягів газу, що очікуються «Північним потоком-1» з четверга.

Додамо

Як повідомила в понеділок газета "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, Канада відправила турбіну до Німеччини літаком 17 липня після завершення ремонтних робіт.

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