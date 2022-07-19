россия возобновит экспорт газа «Северным потоком-1» по графику - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Снабжение российского газа по газопроводу "Северный поток-1" возобновится вовремя в четверг после завершения планового ремонта, сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с планами экспорта, передает УНН.
Ранее во вторник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на еврокомиссара из бюджета Йоханнеса Хана, что Еврокомиссия не ожидает перезапуска газопровода после технического обслуживания.
Детали
Трубопровод, на долю которого приходится более трети экспорта российского природного газа в Евросоюз, был остановлен на десять дней для ежегодного технического обслуживания 11 июля.
Источники сообщили, что трубопровод, как ожидается, возобновит работу вовремя, но с пропускной способностью менее 160 миллионов кубических метров в сутки.
Подконтрольный кремлю энергетический гигант «Газпром» в прошлом месяце сократил экспорт газа по этому маршруту до 40% мощности, сославшись на задержки с возвратом турбины, которую Siemens Energy обслуживала в Канаде.
Один из источников сообщил, что турбина вряд ли будет переустановлена до 21 июля.
«Они (Газпром) вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — сказал один из источников относительно объемов газа, что ожидаются «Северным потоком-1» с четверга.
Добавим
Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Канада отправила турбину в Германию самолетом 17 июля после завершения ремонтных работ.