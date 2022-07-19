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Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства: почему это важно

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) и стала одиннадцатой страной ассоциации. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишет УНН.

Детали

Украина и Международное энергетическое агентство подписали Совместную декларацию об ассоциации, которая обеспечит основу для более тесного сотрудничества в сфере энергетической безопасности и восстановления.

Церемония подписания прошла в Варшаве с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

"Украина играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и за ее пределами, и она поставила перед собой амбициозные цели по увеличению торговли электроэнергией с Европой. Я рад подписанию Совместной декларации с министром Галущенко о расширении нашего сотрудничества для достижения этих целей" , - добавил Фатих Бироль.

Подписание Совместной декларации об ассоциации открывает новый этап многолетнего партнерства между Украиной и МЭА с целью углубления и расширения сотрудничества в сфере энергетической безопасности, зеленого перехода и мер по восстановлению.

"Солидарность становится еще важнее в эти кризисные времена. Только объединившись, мы можем противостоять российской агрессии и реализовать миссию Международного энергетического агентства по формированию безопасного и устойчивого энергетического будущего. Как часть Европы и кандидат в члены ЕС Украина готова брать активное участие в укреплении энергетической безопасности в регионе", - подчеркнул Герман Галущенко.

"После победы мы будем восстанавливать украинскую энергосистему. И в этом процессе нам нужен ваш опыт, поддержка и сотрудничество. Мы воплотим самые современные технологии в нашей новейшей энергетической системе", - отметил министр энергетики Украины.

Предусмотренная Декларацией ассоциация предоставит Украине платформу для регулярного диалога с МЭА, его странами-членами, странами-кандидатами на членство и другими ассоциированными странами путем участия в заседаниях постоянных групп и комитетов МЭА, а также во встречах министров.

Украина и МЭА намерены сотрудничать в широком спектре деятельности, связанной с энергетикой, включая анализ энергетического рынка, восстановление энергетической системы, энергетическую безопасность, энергоэффективность, ускорение энергетических переходов, развитие устойчивой электроэнергетической системы, водород и биометан, энергетические данные и статистику. Обе стороны обязуются сотрудничать в рамках ряда конкретных инициатив, которые будут согласовываться отдельно в совместных двухлетних программах работы.

Согласно Декларации, МЭА будет придавать важное значение роли Украины как ключевого игрока в глобальном энергетическом ландшафте, что внесет большой вклад в европейскую энергетическую безопасность, в то же время способствуя глобальному толчку к безопасному и чистому энергетическому переходу. Украина в свою очередь придает большое значение открытию возможных новых путей активизации сотрудничества и партнерства с МЭА, его странами-членами, странами-кандидатами на членство и другими ассоциированными странами.

Обе стороны будут прилагать все усилия, чтобы преодолеть вызовы для Украины по восстановлению, осуществляя при этом инвестиции в энергетический переход для устойчивого будущего.

В настоящее время сообщество МЭА обеспечивает около 75% мирового спроса на энергию и охватывает более 5 млрд потребителей.

Дополнение

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль обвинил россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

По данным Reuters, поставка российского газа по газопроводу "Северный поток-1" возобновится вовремя в четверг после завершения планового ремонта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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