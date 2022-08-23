Кабмін розірвав угоду з росією про паралельну роботу енергосистем
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України розірвав укладену в 2012 році угоду з росією про паралельну роботу енергосистем. Про це в Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.
Цитата
"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом рф про заходи щодо забезпечення паралельної роботи об’єднаної енергетичної системи України і єдиної енергетичної системи рф, вчиненої 12. 07. 2012", – написав Мельничук.
Нагадаємо
Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) та стала 11-ю країною асоціації.