Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен

Кабинет министров разрешил Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Согласован объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 1 млрд 700 млн гривен - сообщил Мельничук.

Напомним,

На прошлой неделе Верховная Рада окончательно приняла законопроект, который позволит АРМА покупать военные облигации за арестованные валютные средства, размещенные на счетах Агентства.