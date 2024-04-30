Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен
Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления
Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев
В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика
Беспилотный автомобиль впервые соревновался с гонщиком Формулы-1 на соревнованиях в Абу-Даби
россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев
Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры
ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus
Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы
С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего
Популярные
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно
В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта
россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен
Кабинет Министров уполномочил АРМА приобрести военные облигации на сумму 1,7 миллиарда гривен за счет средств от арестованных активов.
Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления
57-летний россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинских солдат в Германии, проживает там с 1990-х годов и имеет судимость, а жертвы якобы знали его и выпивали вместе перед преступлением.
Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев
78% взрослых американцев считают, что социальные сети имеют слишком большое влияние на политику, причем 84% республиканцев и 74% демократов разделяют это мнение.
В Лондоне мужчина напал на прохожих и зарезал 14-летнего мальчика
36-летний мужчина врезался на своем автомобиле в дом в Лондоне, а затем напал с мечом на прохожих и полицейских, убив 14-летнего мальчика и ранив еще 4-х человек, прежде чем был задержан.
Беспилотный автомобиль впервые соревновался с гонщиком Формулы-1 на соревнованиях в Абу-Даби
В Абу-Даби самоуправляемый автомобиль соревновался с бывшим гонщиком Формулы-1 Даниилом Квятом. Как оказалось, сейчас человек за рулем болида может легко обогнать автономное транспортное средство.
россияне отрабатывают в Facebook сразу 12 ключевых тем против украинцев
Исследователи обнаружили, что россияне практикуют 12 ключевых тем дезинформации против украинцев в Facebook, включая дискредитацию Запада, мобилизацию, коррупцию, деморализацию граждан и провоцирование расколов в обществе, согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры
Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для закупки сканеров для железнодорожных пунктов пропуска Волынской и Львовской таможен для быстрого и эффективного досмотра грузов.
ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus
OpenAI представила функцию памяти для подписчиков ChatGPT Plus, которая позволяет чат-боту запоминать данные пользователя, его хобби и историю запросов.
Надеемся, мы перевернули эту страницу: Шмыгаль о блокировании польскими фермерами границы
Украинско-польская граница разблокирована после того, как план взаимопонимания, представленный украинским правительством, дал результаты, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили 210 медучреждений: где разрушений больше всего
За 26 месяцев полномасштабной войны россияне повредили 1 588 и полностью разрушили 210 медицинских учреждений в Украине, больше всего пострадали Харьковская, Донецкая, Николаевская, Киевская, Черниговская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области.