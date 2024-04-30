Кабмін дозволив АРМА придбати військові облігації на 1,7 млрд гривень
Київ • УНН
Кабінет Міністрів уповноважив АРМА придбати військові облігації на суму 1,7 мільярда гривень за рахунок коштів від арештованих активів.
Кабінет міністрів дозволив Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) придбати військові облігації на 1,7 млрд гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 1 млрд 700 млн гривень
Нагадаємо
Минулого тижня Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, який дозволить АРМА купувати військові облігації за арештовані валютні кошти, які розміщені на рахунках Агентства.