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Кабмин передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Кабмин передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Киев  •  УНН

 • 9714 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кабинет министров передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату, передает УНН.

"Кабинет министров передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в документе также сказано, что пользование будет бесплатным.

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Здание будет оставаться в государственной собственности, а Вселенский патриархат сможет его использовать для различных религиозных обрядов, при условии соблюдения закона об охране культурного наследия.

Напомним, в ночь на 15 ноября в столице злоумышленники бросили "коктейли Молотова" в дверь Андреевской церкви. Священник Киевского патриархата пострадал в результате нападения неизвестных на Андреевскую церковь.

За нападения на Андреевскую церковь следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНН, 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.

Как сообщал УНН, в пятницы 9 ноября закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" официально опубликовали в "Голосе Украины".

"Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенском Патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - говорится в законе.

Указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования - то есть 10 ноября.

Также отмечается, что Андреевская церковь после передачи остается в перечне объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Кабинету министров Украины поручено в месячный срок обеспечить передачу Андреевской церкви.

Как сообщал УНН, 7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

Напомним, 18 октября Верховная Рада одобрила за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", по ее передачи Вселенском Патриархата.

В тот же день председатель ВР Андрей Парубий подписал закон и направил на подпись Президенту.

Так, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которая касается создания независимой украинской церкви.

Согласно договору, в киевской Андреевской церкви будет расположено представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.

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