Закон про передачу Андріївської церкви Константинополю офіційно опублікували

У п’ятницю 9 листопада закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська” офіційно опублікували в “Голосі України”.

“Андріївська церква Національного заповідника „Софія Київська“, яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій”, — йдеться у законі.

Вказано, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Також зазначається, що Андріївська церква після передачі залишається у переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника “Софія Київська”.

Кабінету міністрів України доручено у місячний термін забезпечити передачу Андріївської церкви.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу в користування Вселенському патріархату Андріївської церкви в Києві.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

У той же день голова ВР Андрій Парубій підписав закон та направив на підпис Президенту.

Так, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.

Згідно з угодою, в київській Андріївській церкві буде розташоване представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, відповідно до якого Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.