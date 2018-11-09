Закон о передаче Андреевской церкви Константинополю официально опубликовали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Закон о передаче в пользование Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату опубликовали в парламентской газете "Голос Украины". Завтра закон вступает в силу, передает УНН.
В пятницу 9 ноября закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" официально опубликовали в "Голосе Украины".
"Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - говорится в законе.
Указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Также отмечается, что Андреевская церковь после передачи остается в перечне объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".
Кабинету министров Украины поручено в месячный срок обеспечить передачу Андреевской церкви.
Как сообщал УНН, 7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.
Напомним, 18 октября Верховная Рада одобрила за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", о ее передачи Вселенскому Патриархату.
В тот же день председатель ВР Андрей Парубий подписал закон и направил на подпись Президенту.
Так, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Согласно договору, в киевской Андреевской церкви будет размещено представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.