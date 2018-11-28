ЗМІ: Вселенський патріархат вирішив розпустити архієпископство РПЦ у Західній Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Синод Вселенського патріархату схвалив розпуск архієпископства Російської православної церкви у Західній Європі. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Оrthodoxie.
“Священний Синод Вселенського патріархату, який зібрався сьогодні на Фанарі, вирішив розпустити архієпископство Російської православної церкви, відмінивши патріарший томос від 1999 року”, — йдеться у повідомленні.
За даними видання, офіційне підтвердження цієї інформації з’явиться в найближчий час.
Як раніше інформував УНН, 27 листопада у Стамбулі розпочалося вирішальне засідання Синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити томос про надання їй автокефалії.