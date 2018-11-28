СМИ: Вселенский патриархат решил распустить архиепископство РПЦ в Западной Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Синод Вселенского патриархата одобрил роспуск архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Оrthodoxie.
“Священный Синод Вселенского патриархата, который собрался сегодня на Фанаре, решил распустить архиепископство Русской православной церкви, отменив патриарший Томос от 1999 года”, — говорится в сообщении.
По данным издания, официальное подтверждение этой информации появится в ближайшее время.
Как ранее информировал УНН, 27 ноября в Стамбуле началось решающее заседание Синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить томос о предоставлении ей автокефалии.