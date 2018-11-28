Кабмін передав Андріївську церкву Вселенському патріархату

"Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві в постійне користування Вселенському патріархату", - сказано у повідомлені.

Варто зазначити, що у документі також сказано, що користування буде безоплатним.



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Будівля буде залишатися у державній власності, а Вселенський патріархат зможе її використовувати для різних релігійних обрядів, за умови дотримання закону про охорону культурної спадщини.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада у столиці зловмисники кинули "коктейлі Молотова" у двері Андріївської церкви. Священик Київського патріархату постраждав у результаті нападу невідомих на Андріївську церкву.

Через напад на Андріївську церкву слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.



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Як повідомляв УНН, 10 листопада набув чинності закон про передачу в користування Андріївської церкви Вселенському патріархату.

Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю 9 листопада закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська” офіційно опублікували в “Голосі України”.

“Андріївська церква Національного заповідника „Софія Київська“, яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій”, — йдеться у законі.

Вказано, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування - тобто 10 листопада.

Також зазначається, що Андріївська церква після передачі залишається у переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника “Софія Київська”.

Кабінету міністрів України доручено у місячний термін забезпечити передачу Андріївської церкви.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу в користування Вселенському патріархату Андріївської церкви в Києві.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

У той же день голова ВР Андрій Парубій підписав закон та направив на підпис Президенту.

Так, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.

Згідно з угодою, в київській Андріївській церкві буде розташоване представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, відповідно до якого Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.