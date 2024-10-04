Кабмин передал Харькову, Днепру и Кременчугу модульные котельные для прохождения зимы-Шмыгаль

Кабинет министров принял решение передать Харькову, Днепру и Кременчугу 28 модульных газовых котельных для бесперебойного предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению жителям территориальных общин во время прохождения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня также имеем важное решение, направленное на поддержку общин во время отопительного сезона. Передаем 28 модульных газовых котельных для Харькова, Днепра и Кременчуга. Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пережить зиму - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что котельные переданы для бесперебойного предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению жителям территориальных общин во время прохождения отопительного сезона 2024/25 года и на объектах критической инфраструктуры.

Напомним

С начала года, при поддержке правительства Германии, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины начали установку модульных котельных в больницах.

Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине