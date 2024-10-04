Кабмин передал Харькову, Днепру и Кременчугу модульные котельные для прохождения зимы-Шмыгаль

ukenru
Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  29731 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  43631 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  49722 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  114331 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  122156 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123302 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  123920 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  135925 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  138377 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  136934 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

  •  91997 просмотра
Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

  •  86818 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

  •  24278 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  101628 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  64260 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  115294 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  129169 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  126400 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  135923 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  137811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  101628 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  73775 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  75697 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  116510 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  103934 просмотра
Актуальное
Кабмин передал Харькову, Днепру и Кременчугу модульные котельные для прохождения зимы-Шмыгаль

Кабмин передал Харькову, Днепру и Кременчугу модульные котельные для прохождения зимы-Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 11:00  •  2525 просмотра

Read in English

Правительство передало 28 модульных газовых котельных для Харькова, Днепра и Кременчуга. Это поможет городам обеспечить бесперебойное теплоснабжение во время отопительного сезона 2024/25 года и на объектах критической инфраструктуры.

Кабинет министров принял решение передать Харькову, Днепру и Кременчугу 28 модульных газовых котельных для бесперебойного предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению жителям территориальных общин во время прохождения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня также имеем важное решение, направленное на поддержку общин во время отопительного сезона. Передаем 28 модульных газовых котельных для Харькова, Днепра и Кременчуга. Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пережить зиму

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что котельные переданы для бесперебойного предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению жителям территориальных общин во время прохождения отопительного сезона 2024/25 года и на объектах критической инфраструктуры.

Напомним

С начала года, при поддержке правительства Германии, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины начали установку модульных котельных в больницах.

Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине16 апреля 2024, 12:10 • 50676 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество