Кабмін передав Харкову, Дніпру та Кременчку модульні котельні для проходження зими - Шмигаль

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55373 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105924 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144437 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119108 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111155 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114763 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141137 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75341 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83758 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178244 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 16000 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 27347 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 38124 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 19578 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 14220 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144446 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141141 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178247 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516894 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6254 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33521 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33245 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35365 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59259 перегляди
Актуальне
Кабмін передав Харкову, Дніпру та Кременчку модульні котельні для проходження зими - Шмигаль

Кабмін передав Харкову, Дніпру та Кременчку модульні котельні для проходження зими - Шмигаль

Київ • УНН

 • 10578 перегляди

Уряд передав 28 модульних газових котелень для Харкова, Дніпра і Кременчука. Це допоможе містам забезпечити безперебійне теплопостачання під час опалювального сезону 2024/25 року та на об'єктах критичної інфраструктури.

Кабінет міністрів ухвалив рішення передати Харкову, Дніпру та Кременчуку 28 модульних газових котелень задля безперебійного надання комунальних послуг з теплопостачання мешканцям територіальних громад під час проходження опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні також маємо важливе рішення, направлене на підтримку громад під час опалювального сезону. Передаємо 28 модульних газових котелень для Харкова, Дніпра і Кременчука. Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що котельні передані задля безперебійного надання комунальних послуг з теплопостачання мешканцям територіальних громад під час проходження опалювального сезону 2024/25 року та на обʼєктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо

Від початку року, за підтримки уряду Німеччини, Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення модульних котелень у лікарнях.

Мобільні котельні й альтернативні електростанції: у Мінінфраструктури розповіли, як відновлюватимуть енергосистему на Харківщині16.04.24, 15:10 • 50832 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05