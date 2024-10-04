Кабмін передав Харкову, Дніпру та Кременчку модульні котельні для проходження зими - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд передав 28 модульних газових котелень для Харкова, Дніпра і Кременчука. Це допоможе містам забезпечити безперебійне теплопостачання під час опалювального сезону 2024/25 року та на об'єктах критичної інфраструктури.
Кабінет міністрів ухвалив рішення передати Харкову, Дніпру та Кременчуку 28 модульних газових котелень задля безперебійного надання комунальних послуг з теплопостачання мешканцям територіальних громад під час проходження опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Сьогодні також маємо важливе рішення, направлене на підтримку громад під час опалювального сезону. Передаємо 28 модульних газових котелень для Харкова, Дніпра і Кременчука. Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що котельні передані задля безперебійного надання комунальних послуг з теплопостачання мешканцям територіальних громад під час проходження опалювального сезону 2024/25 року та на обʼєктах критичної інфраструктури.
Нагадаємо
Від початку року, за підтримки уряду Німеччини, Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення модульних котелень у лікарнях.
Мобільні котельні й альтернативні електростанції: у Мінінфраструктури розповіли, як відновлюватимуть енергосистему на Харківщині16.04.24, 15:10 • 50832 перегляди