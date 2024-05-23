ВООЗ встановлює модульні котельні в українських лікарнях для забезпечення опалення взимку
Київ • УНН
ВООЗ встановлює модульні котельні на дровах в українських лікарнях для забезпечення опалення взимку та під час перебоїв з електропостачанням.
Від початку року, за підтримки уряду Німеччини, Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення модульних котелень у лікарнях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що на Чернігівщині такі котельні вже облаштували в опорній Бобровицькій та Коропській центральній лікарнях. Ці автономні опалювальні системи працюють на дровах, що дозволяє їм функціонувати навіть під час повних блекаутів. Обидві лікарні обслуговують понад 54 тисячі мешканців регіону.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив на важливості забезпечення медзакладів автономними джерелами енергії задля безперебійного надання медичної допомоги пацієнтам, а керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Емануеле Бруні відзначив, що ця ініціатива полегшує навантаження на місцеві громади, гарантуючи опалення лікарень попри атаки на інфраструктуру.
Активно працюємо, щоби наші лікарні були захищеними та могли безперебійно працювати за будь-яких умов. Саме тому триває робота з забезпечення медзакладів генераторами, енергетичним обладнанням, зокрема сонячними станціями, котельнями, свердловинами тощо. (…). Завдяки встановленим опалювальним установкам медзаклади будуть готовими до можливих викликів,
Своєю чергою посол Німеччини Мартін Єґер підкреслив, що допомога у встановленні модульних котелень є частиною зусиль з підтримки України та зміцнення стійкості її системи охорони здоров'я.
Довідково
Метою проєктів є підвищення стійкості та ефективності закладів охорони здоров’я шляхом встановлення сучасних систем опалення. Завдяки цьому вдасться забезпечити безперебійне надання медпослуг під час зими та можливих відключень електроенергії, забезпечуючи стабільне та безпечне середовище для пацієнтів та медиків. Перша така модульна котельня була встановлена у Харківській області, де цивільна інфраструктура зазнає постійних обстрілів та бомбардувань. Ще один модуль перебуває в процесі монтажу в Одеській області та чотири – на стадії підготовки. Загалом планується облаштувати вісім таких модулів.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що незважаючи на перебої в електропостачанні, громадяни України матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг, оскільки уряд забезпечує енергетичну автономію критично важливих установ за допомогою генераторів та сонячних електростанцій.