ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 14:02  •  1307 просмотра

Read in English

ВОЗ устанавливает модульные котельные на дровах в украинских больницах для обеспечения отопления зимой и во время перебоев с электроснабжением.

С начала года, при поддержке правительства Германии, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины начали установку модульных котельных в больницах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на Черниговщине такие котельные уже обустроили в опорной Бобровицкой и Коропской центральной больницах. Эти автономные отопительные системы работают на дровах, что позволяет им функционировать даже во время полных блэкаутов. Обе больницы обслуживают более 54 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил важность обеспечения медучреждений автономными источниками энергии для бесперебойного оказания медицинской помощи пациентам, а руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Эмануэле Бруни отметил, что эта инициатива облегчает нагрузку на местные общины, гарантируя отопление больниц несмотря на атаки на инфраструктуру.

Активно работаем, чтобы наши больницы были защищены и могли бесперебойно работать при любых условиях. Именно поэтому продолжается работа по обеспечению медучреждений генераторами, энергетическим оборудованием, в частности солнечными станциями, котельными, скважинами и т.д. (...). Благодаря установленным отопительным установкам медучреждения будут готовы к возможным вызовам,

- отметил Ляшко.

В свою очередь посол Германии Мартин Егер подчеркнул, что помощь в установлении модульных котельных является частью усилий по поддержке Украины и укреплению устойчивости ее системы здравоохранения.

Справочно

Целью проектов является повышение устойчивости и эффективности учреждений здравоохранения путем установки современных систем отопления. Благодаря этому удастся обеспечить бесперебойное предоставление медуслуг во время зимы и возможных отключений электроэнергии, обеспечивая стабильную и безопасную среду для пациентов и медиков. Первая такая модульная котельная была установлена в Харьковской области, где гражданская инфраструктура подвергается постоянным обстрелам и бомбардировкам. Еще один модуль находится в процессе монтажа в Одесской области и четыре - на стадии подготовки. Всего планируется обустроить восемь таких модулей.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100876 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105770 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144695 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141079 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134586 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115005 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121276 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме
ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

  •  1307 просмотра
Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

  •  1674 просмотра
Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

  •  2128 просмотра
Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

  •  1591 просмотра

ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

  •  851 просмотра
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

  •  3241 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

  •  3147 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

  •  4428 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

  •  4265 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

  •  3803 просмотра

Популярные

В Харькове прогремело около десяти взрывов

В Харькове прогремело около десяти взрывов

  •  102093 просмотра
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

  •  93507 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

  •  79811 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  114457 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148801 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148801 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  191523 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  291186 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  275623 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  467321 просмотра

ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

ВОЗ устанавливает модульные котельные на дровах в украинских больницах для обеспечения отопления зимой и во время перебоев с электроснабжением.

Общество •   •  1307 просмотра
ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров G7 изучить более амбициозные варианты использования замороженных российских активов на сумму 325 миллиардов долларов для помощи Украине, кроме плана ЕС по использованию процентов, полученных от этих активов.

Война •   •  1674 просмотра
Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Премьер-министр Шмыгаль встретился с миссией МВФ, обсудил конфискацию замороженных российских активов, восстановление энергетического сектора, децентрализацию и продолжение реформ.

Экономика •   •  2128 просмотра
Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

спорт •   •  1591 просмотра
Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

спорт •   •  851 просмотра

Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Верховная Рада приняла за основу законопроект о передаче нерассмотренных дел из ликвидированного Окружного административного суда города Киева в другие административные суды Украины, за исключением некоторых дел по обжалованию нормативно-правовых актов, референдумов, решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и регулирования деятельности средств массовой информации, которые будут рассматриваться Окружным административным судом города Киева.

политика •   •  3241 просмотра
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.

Новости Мира •   •  3147 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.

Экономика •   •  4428 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.

Война •   •  4265 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.

Киев •   •  3803 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении