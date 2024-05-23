ВОЗ устанавливает модульные котельные в украинских больницах для обеспечения отопления зимой

С начала года, при поддержке правительства Германии, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины начали установку модульных котельных в больницах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на Черниговщине такие котельные уже обустроили в опорной Бобровицкой и Коропской центральной больницах. Эти автономные отопительные системы работают на дровах, что позволяет им функционировать даже во время полных блэкаутов. Обе больницы обслуживают более 54 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил важность обеспечения медучреждений автономными источниками энергии для бесперебойного оказания медицинской помощи пациентам, а руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Эмануэле Бруни отметил, что эта инициатива облегчает нагрузку на местные общины, гарантируя отопление больниц несмотря на атаки на инфраструктуру.

Активно работаем, чтобы наши больницы были защищены и могли бесперебойно работать при любых условиях. Именно поэтому продолжается работа по обеспечению медучреждений генераторами, энергетическим оборудованием, в частности солнечными станциями, котельными, скважинами и т.д. (...). Благодаря установленным отопительным установкам медучреждения будут готовы к возможным вызовам, - отметил Ляшко.

В свою очередь посол Германии Мартин Егер подчеркнул, что помощь в установлении модульных котельных является частью усилий по поддержке Украины и укреплению устойчивости ее системы здравоохранения.

Справочно

Целью проектов является повышение устойчивости и эффективности учреждений здравоохранения путем установки современных систем отопления. Благодаря этому удастся обеспечить бесперебойное предоставление медуслуг во время зимы и возможных отключений электроэнергии, обеспечивая стабильную и безопасную среду для пациентов и медиков. Первая такая модульная котельная была установлена в Харьковской области, где гражданская инфраструктура подвергается постоянным обстрелам и бомбардировкам. Еще один модуль находится в процессе монтажа в Одесской области и четыре - на стадии подготовки. Всего планируется обустроить восемь таких модулей.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.