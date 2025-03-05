Кабмин ответил на петицию о блокировке российской музыки: в законодательстве нет оснований для запрета

Кабинет министров Украины ответил на петицию о блокировке российской музыки, объяснив, что в настоящее время нет правовых оснований для ее запрета.

Об этом говорится в ответе на обращение, размещенном на сайте электронных петиций правительства, пишет УНН.

Детали

На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку

В то же время отмечается, что с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем внедрения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.

Поэтому, с этой целью в государствах-членах Европейского Союза вступили в силу Акты о цифровых услугах (Digital Services Act – DSA) и о цифровых рынках (Digital Markets Act – DMA). Они, в частности, направлены на снижение возможных системных рисков и угроз демократическим процессам в государствах-членах Европейского Союза, обеспечение прав граждан и свободы слова.

В связи с этим Украина заинтересована в гармонизации отечественного законодательства с нормами законодательства Европейского Союза, в частности в сфере цифрового развития, поэтому центральные органы исполнительной власти работают над принятием украинских аналогов Актов ЕС DSA и DMA, положения которых должны быть имплементированы в национальное законодательство