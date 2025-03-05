Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони

Кабінет міністрів України відповів на петицію про блокування російської музики, пояснивши, що наразі немає правових підстав для її заборони.

Про це йдеться у відповіді на звернення, розміщене на сайті електронних петицій уряду, пише УНН.

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На сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою - йдеться у відповіді до петиції.

Водночас зазначається, що з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо.

Тому, з цією метою у державах-членах Європейського Союзу набули чинності Акти про цифрові послуги (Digital Services Act – DSA) та про цифрові ринки (Digital Markets Act – DMA). Вони, зокрема,спрямовані на зменшення можливих системних ризиків та загроз демократичним процесам у державах-членах Європейського Союзу, забезпечення прав громадян та свободи слова.

У зв’язку з цим Україна заінтересована у гармонізації вітчизняного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу, зокрема у сфері цифрового розвитку, тому центральні органи виконавчої влади працюють над прийняттям українських аналогів Актів ЄС DSA та DMA, положення яких мають бути імплементовані до національного законодавства - зазначено в повідомленні.

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