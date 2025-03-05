Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32517 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 52141 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 55757 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 60869 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 72692 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59095 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57654 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123450 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82478 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229387 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25358 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15570 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22175 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20979 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21991 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91853 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123456 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229392 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405828 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397870 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12051 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21069 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22262 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25458 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75992 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони

Київ • УНН

 • 14606 перегляди

Кабмін відповів на петицію про блокування російської музики, пояснивши відсутність правових підстав для заборони. Україна працює над гармонізацією законодавства з нормами ЄС для можливого обмеження контенту країни-агресора.

Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони

Кабінет міністрів України відповів на петицію про блокування російської музики, пояснивши, що наразі немає правових підстав для її заборони.

Про це йдеться у відповіді на звернення, розміщене на сайті електронних петицій уряду, пише УНН.

Деталі 

На сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою

- йдеться у відповіді до петиції.

Водночас зазначається, що з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо.

Тому, з цією метою у державах-членах Європейського Союзу набули чинності Акти про цифрові послуги (Digital Services Act – DSA) та про цифрові ринки (Digital Markets Act – DMA). Вони, зокрема,спрямовані на зменшення можливих системних ризиків та загроз демократичним процесам у державах-членах Європейського Союзу, забезпечення прав громадян та свободи слова. 

У зв’язку з цим Україна заінтересована у гармонізації вітчизняного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу, зокрема у сфері цифрового розвитку, тому центральні органи виконавчої влади працюють над прийняттям українських аналогів Актів ЄС DSA та DMA, положення яких мають бути імплементовані до національного законодавства

- зазначено в повідомленні.

У київському клубі виявили виконання пісень російською: поліція проводить перевірку23.02.25, 13:49 • 31808 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Культура
Європейський Союз
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39