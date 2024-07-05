Кабинет министров Украины определил перечень случаев, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, которые не покрываются программой медицинских гарантий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Это будет способствовать сокращению неформальных платежей и уменьшению случаев коррупционных нарушений, поскольку каждый пациент будет четко знать, что покрывается и что не покрывается программой медицинских гарантий. Стоимость платных услуг будет оплачиваться на официальный счет больницы по четко определенному тарифу - уверен глава Минздрава Виктор Ляшко.

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При каких случаях пациенты или другие физические и юридические лица будут полностью оплачивать медицинские услуги:

обращение пациента без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством;

предоставление медуслуг заведениями здравоохранения по договорам с юридическими лицами;

предоставление медуслуг в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, которые не относятся к прикрепленному контингенту;

предоставление медуслуг, которые не покрываются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

В Минздраве подчеркивают, что принятое постановление позволит четко определить, какие медицинские услуги покрываются по программе медицинских гарантий, а какие - нет.

В частности, документ определяет, что медицинские интервенции, которые отсутствуют в таблице сопоставления медицинских услуг с кодами национального классификатора НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения" и/или национального классификатора НК 026:2021 "Классификатор медицинских интервенций", утвержденной приказом Минздрава от 03.04.2020 № 773, не покрываются по программе медицинских гарантий и могут предоставляться за плату от юридических и физических лиц - объяснили в Минздраве.

В ведомстве добавляют, что до момента вступления постановления в силу Минздрав планирует пересмотреть таблицу сопоставления таким образом, чтобы программа медицинских гарантий четко определила перечень услуг, который гарантируется каждому пациенту.

Кроме того, Кабмин определил случаи, при которых пациенты будут осуществлять оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий. Речь идет о:

предоставление медуслуг по месту жительства (дома) или пребывания пациента при условии, если это является пожеланием пациента, а не обусловлено его медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать лечащего врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по запросу пациента.

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Дополнение

Отмечается, что все учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности должны обнародовать на своих официальных сайтах и разместить на информационных стендах в помещениях больниц полную информацию с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости, а также полный перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных гарантий обслуживания населения.

Предоставление платных медицинских услуг должно обязательно оформляться соответствующими подтверждающими документами и вноситься в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет осуществляется исключительно в безналичной форме. Учреждения здравоохранения смогут самостоятельно определять стоимость платных медицинских услуг - подчеркивают в Минздраве.

Также в министерстве добавили, что те медучреждения, действующие в форме учреждения, смогут осуществлять дополнительную хозяйственную деятельность, в соответствии с их уставами, самостоятельно устанавливая плату за нее.

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Напомним

Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки, которая выдается семейным врачом для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.