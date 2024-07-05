Киев • УНН
Кабинет Министров Украины определил случаи, когда государственные и коммунальные учреждения здравоохранения могут предоставлять платные медицинские услуги, не предусмотренные программой медицинских гарантий, что способствует уменьшению неформальных платежей и коррупции, четко определив, какие услуги являются платными, а какие бесплатными.
Кабинет министров Украины определил перечень случаев, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, которые не покрываются программой медицинских гарантий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Детали
Это будет способствовать сокращению неформальных платежей и уменьшению случаев коррупционных нарушений, поскольку каждый пациент будет четко знать, что покрывается и что не покрывается программой медицинских гарантий. Стоимость платных услуг будет оплачиваться на официальный счет больницы по четко определенному тарифу
Что делать при солнечных ожогах: в Минздраве дали советы29 июня 2024, 15:08 • 21209 просмотров
При каких случаях пациенты или другие физические и юридические лица будут полностью оплачивать медицинские услуги:
В Минздраве подчеркивают, что принятое постановление позволит четко определить, какие медицинские услуги покрываются по программе медицинских гарантий, а какие - нет.
В частности, документ определяет, что медицинские интервенции, которые отсутствуют в таблице сопоставления медицинских услуг с кодами национального классификатора НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения" и/или национального классификатора НК 026:2021 "Классификатор медицинских интервенций", утвержденной приказом Минздрава от 03.04.2020 № 773, не покрываются по программе медицинских гарантий и могут предоставляться за плату от юридических и физических лиц
В ведомстве добавляют, что до момента вступления постановления в силу Минздрав планирует пересмотреть таблицу сопоставления таким образом, чтобы программа медицинских гарантий четко определила перечень услуг, который гарантируется каждому пациенту.
Кроме того, Кабмин определил случаи, при которых пациенты будут осуществлять оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий. Речь идет о:
Летом повышается риск заражения столбняком: в Минздраве рассказали, как уберечься24 июня 2024, 13:13 • 12110 просмотров
Дополнение
Отмечается, что все учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности должны обнародовать на своих официальных сайтах и разместить на информационных стендах в помещениях больниц полную информацию с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости, а также полный перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных гарантий обслуживания населения.
Предоставление платных медицинских услуг должно обязательно оформляться соответствующими подтверждающими документами и вноситься в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет осуществляется исключительно в безналичной форме. Учреждения здравоохранения смогут самостоятельно определять стоимость платных медицинских услуг
Также в министерстве добавили, что те медучреждения, действующие в форме учреждения, смогут осуществлять дополнительную хозяйственную деятельность, в соответствии с их уставами, самостоятельно устанавливая плату за нее.
В Украине начался сезон холеры: Минздрав подготовил рекомендации, как избежать болезни1 июня 2024, 15:10 • 29573 просмотра
Напомним
Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки, которая выдается семейным врачом для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.