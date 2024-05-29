К пожизненному заключению приговорили жителя Запорожья, который убил своих родителей

Житель Запорожья был приговорен к пожизненному заключению за умышленное убийство своих родителей в октябре 2023 года. Убил мать и отчима мужчина из-за замечаний о его образе жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

За поддержание публичного обвинения руководителем Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожья суд признал виновным жителя областного центра в умышленном убийстве двух человек и краже (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185 УК Украины). Он приговорен к максимальному наказанию в виде пожизненного заключения. - говорится в сообщении.

Как сообщается, в октябре 2023 года 52-летний местный житель убил своих мать с отчимом нанеся многочисленные удары молотком по голове. Отчиму после избиения еще и перерезал горло.

"Мотивом для убийства стали их критические замечания относительно образа жизни мужчины", - указали в прокуратуре.

После преступления обвиняемый похитил из дома родителей телевизор и золотые украшения, которые сдал в ломбард.

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