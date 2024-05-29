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До довічного ув'язнення засудили жителя Запоріжжя, який вбив своїх батьків

До довічного ув'язнення засудили жителя Запоріжжя, який вбив своїх батьків

Київ • УНН

 • 19039 перегляди

Житель Запоріжжя був засуджений до довічного ув'язнення за умисне вбивство своїх батьків у жовтні 2023 року Він убив їх через критику способу життя.

Житель Запоріжжя був засуджений до довічного ув'язнення за умисне вбивство своїх батьків у жовтні 2023 року. Мати та вітчима чоловік вбив через зауваження щодо його способу життя. Про це УНН повідомляє із посиланям на Запорізьку обласну прокуратуру. 

За підтримання публічного обвинувачення керівником Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя суд визнав винним мешканця обласного центру в умисному вбивстві двох людей та крадіжці (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України). Його засуджено до максимального покарання  у вигляді довічного позбавлення волі. 

- йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, у жовтні 2023 року 52-річний місцевий житель вбив своїх матір із вітчимом завдавши чисельних ударів молотком по голові. Вітчиму після побиття ще й перерізав горло.

"Мотивом для вбивства стали їх критичні зауваження щодо способу життя чоловіка", - вказали у прокуратурі.  

Після злочину обвинувачений викрав з оселі батьків телевізор та золоті прикраси, які здав до ломбарду. 

Чоловіка засуджено до 14 років за вбивство жінки, яку він кохав зі школи28.05.24, 23:12 • 64353 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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