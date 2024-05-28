Чоловіка засуджено до 14 років за вбивство жінки, яку він кохав зі школи
Київ • УНН
32-річний чоловік був засуджений до 14 років ув'язнення за вбивство жінки, в яку він був закоханий ще зі школи, після того, як вона відкинула його романтичні залицяння.
Харків'янина засуджено до 14 років ув'язнення за вбивство дівчини, в яку був закоханий зі шкільних років. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Суд визнав 32-річного чоловіка винним у вбивстві дівчини, з якою він був знайомий зі шкільних років.
Відтак йому було призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі за умисне вбивство.
Трагічні події відбулися 28 жовтня 2018 року у Харкові. Обвинувачений та потерпіла були знайомі з дитинства, і чоловік впродовж шкільних років виявляв до неї знаки уваги. Проте дівчина не прагнула романтичних стосунків, залишаючи їхні відносини на рівні дружби. Згодом вона одружилася з іншим чоловіком і народила двох дітей, проте продовжувала підтримувати дружні стосунки з обвинуваченим.
Обвинувачений сприймав їхню дружбу як надію на побудову родини, що призвело до трагічного інциденту. Того дня вони зустрілися біля одного з супермаркетів у Харкові для обговорення їхніх стосунків. Чоловік запропонував піти до нього додому. Вдома жінка вкотре наголосила, що вони можуть бути лише друзями, що розлютило обвинуваченого. Він вдарив її по обличчю, і коли жінка намагалася вийти з квартири, наздогнав її, закрив їй ніс та рот. Втративши свідомість, вона була затягнута назад до квартири, де померла.
Зловмисник просидів з тілом жертви добу у квартирі. Потім він вимкнув світло у всьому під’їзді, роздягнув жінку та виніс її тіло на вулицю, залишивши його поруч з лавкою біля під'їзду. Її речі він викинув у смітник.
Поліція затримала чоловіка у квартирі його матері, де він переховувався у шафі. До винесення вироку він перебував під вартою.
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