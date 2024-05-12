Шокуюче беззаконня на загарбаних територіях: російський військовий зґвалтував і вбив 17-річну дівчину
Київ • УНН
російський в'язень-солдат Андрій Курбасов зґвалтував і вбив 17-річну дівчину в тимчасово окупованому Луганську. Це підкреслює терор і безкарність, з якими стикається цивільне населення в умовах російської окупації.
На загарбаних територіях зріс терор з боку російських військових, багато з яких - колишні тюремники. Останній шокуючий випадок - затримання у Луганську Андрія Курбасова, який зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Згідно з останніми звітами, на тимчасово окупованих територіях зросла тотальна безкарність, зокрема випадки грабунків, мародерства, вбивств і зґвалтувань.
Найбільш небезпечними для мирного населення залишаються російські військові. Адже, більшість з них - тюремники, які опинилися на тимчасово окупованих територіях у ролі "визволителів". Але замість визволення, вони приносять лише страх та руйнацію.
Останнім прикладом жорстокості став випадок у Луганську, де було затримано 33-річного Андрія Курбасова, який зізнався в жорстокому зґвалтуванні та вбивстві 17-річної дівчини Анастасії В. Тіло жертви було знайдено схованим у лісі, а вбивцю відправлено на війну проти України з колонії рік або півтора року тому.
Курбасов уже був засуджений у 2016 році до дев’яти з половиною років позбавлення волі за справу про зберігання наркотиків і вбивство ще однієї жінки.
Ситуація з тотальною безкарністю, створеною окупаційною владою, надає усілякі умови для злочинців та рецидивістів з усієї рф, що стає загрозою не лише для місцевого населення, а й для загальної безпеки регіону.
Окупанти продовжують тиск на місцевих на тимчасово окупованих територіях Херсонщини — Генштаб25.03.23, 04:40 • 307640 переглядiв