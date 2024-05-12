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Шокуюче беззаконня на загарбаних територіях: російський військовий зґвалтував і вбив 17-річну дівчину

Шокуюче беззаконня на загарбаних територіях: російський військовий зґвалтував і вбив 17-річну дівчину

Київ • УНН

 • 92573 перегляди

російський в'язень-солдат Андрій Курбасов зґвалтував і вбив 17-річну дівчину в тимчасово окупованому Луганську. Це підкреслює терор і безкарність, з якими стикається цивільне населення в умовах російської окупації.

На загарбаних територіях зріс терор з боку російських військових, багато з яких - колишні тюремники. Останній шокуючий випадок - затримання у Луганську Андрія Курбасова, який зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Згідно з останніми звітами, на тимчасово окупованих територіях зросла тотальна безкарність, зокрема випадки грабунків, мародерства, вбивств і зґвалтувань.

Найбільш небезпечними для мирного населення залишаються російські військові. Адже, більшість з них - тюремники, які опинилися на тимчасово окупованих територіях у ролі "визволителів". Але замість визволення, вони приносять лише страх та руйнацію.

Останнім прикладом жорстокості став випадок у Луганську, де було затримано 33-річного Андрія Курбасова, який зізнався в жорстокому зґвалтуванні та вбивстві 17-річної дівчини Анастасії В. Тіло жертви було знайдено схованим у лісі, а вбивцю відправлено на війну проти України з колонії рік або півтора року тому.

Курбасов уже був засуджений у 2016 році до дев’яти з половиною років позбавлення волі за справу про зберігання наркотиків і вбивство ще однієї жінки.

Ситуація з тотальною безкарністю, створеною окупаційною владою, надає усілякі умови для злочинців та рецидивістів з усієї рф, що стає загрозою не лише для місцевого населення, а й для загальної безпеки регіону.

Окупанти продовжують тиск на місцевих на тимчасово окупованих територіях Херсонщини — Генштаб25.03.23, 04:40 • 307640 переглядiв

Юлія Котвицька

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