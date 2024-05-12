Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

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День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая
Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей. Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник - 8 марта.
Чернигов: мужчина стрелял в собаку из травматического пистолета, ему грозит до трех лет заключения
В Чернигове задержали 50-летнего мужчину, который выстрелил в собаку из травматического пистолета на автостоянке.
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа
Сегодня литовцы будут голосовать на президентских выборах, где действующий президент Гитанас Науседа имеет все шансы на победу благодаря своей поддержке Украины и сосредоточению на вопросах безопасности.
Украинские каратисты получили две награды на ЧЕ: первое место Селеменевы и дебютная победа Чоботаря
Элина Селеменева и Валерий Чеботарь завоевали медали для Украины на Чемпионате Европы по каратэ в Хорватии.
США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах
Соединенные Штаты предлагают Израилю разведывательную и гуманитарную помощь, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение в Рафах в Газе, где нашли убежище 1,3 миллиона палестинцев.
российских призывников из Белгородской области массово привлекают к боевым действиям - АТЕШ
рф массово привлекает призывников из Белгородской области к боевым действиям и вспомогательным ролям, таким как ремонт техники, из-за значительных потерь среди личного состава.
Город на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Газы: зафиксировано 3 раненых
Ракета, выпущенная из Газы, попала в здание в Ашкелоне (Израиль), ранив 3 человек, которые были госпитализированы.
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике
Польша может столкнуться с потенциальными экономическими потерями из-за репатриации украинских мужчин призывного возраста, которые составляют значительную часть рабочей силы страны.
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки
Чехия разыскивает генерала российской военной разведки из-за его вероятной причастности к взрывам на складах оружия в 2014 году, характеризуя это как часть российской диверсионной операции, направленной на прекращение поставок оружия в Украину.