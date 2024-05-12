Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

На захваченных территориях вырос террор со стороны российских военных, многие из которых - бывшие тюремщики. Последний шокирующий случай - задержание в Луганске Андрея Курбасова, который изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Согласно последним отчетам, на временно оккупированных территориях выросла тотальная безнаказанность, в частности случаи грабежей, мародерства, убийств и изнасилований.

Наиболее опасными для мирного населения остаются российские военные. Ведь большинство из них - тюремщики, которые оказались на временно оккупированных территориях в роли "освободителей". Но вместо освобождения, они приносят только страх и разрушение.

Последним примером жестокости стал случай в Луганске, где был задержан 33-летний Андрей Курбасов, который признался в жестоком изнасиловании и убийстве 17-летней девушки Анастасии В. Тело жертвы было найдено спрятанным в лесу, а убийца отправлен на войну против Украины из колонии год или полтора назад.

Курбасов уже был приговорен в 2016 году к девяти с половиной годам лишения свободы за дело о хранении наркотиков и убийство еще одной женщины.

Ситуация с тотальной безнаказанностью, созданной оккупационными властями, предоставляет всевозможные условия для преступников и рецидивистов со всей РФ, что становится угрозой не только для местного населения, но и для общей безопасности региона.

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