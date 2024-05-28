Мужчина приговорен к 14 годам за убийство женщины, которую он любил со школы

Харьковчанин приговорен к 14 годам заключения за убийство девушки, в которую был влюблен со школьных лет. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Суд признал 32-летнего мужчину виновным в убийстве девушки, с которой он был знаком со школьных лет.

Поэтому ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Трагические события произошли 28 октября 2018 года в Харькове. Обвиняемый и потерпевшая были знакомы с детства, и мужчина на протяжении школьных лет проявлял к ней знаки внимания. Однако девушка не стремилась к романтическим отношениям, оставляя их отношения на уровне дружбы. Впоследствии она вышла замуж за другого мужчину и родила двоих детей, однако продолжала поддерживать дружеские отношения с обвиняемым.

Обвиняемый воспринимал их дружбу как надежду на построение семьи, что привело к трагическому инциденту. В тот день они встретились возле одного из супермаркетов в Харькове для обсуждения их отношений. Мужчина предложил пойти к нему домой. Дома женщина в очередной раз подчеркнула, что они могут быть только друзьями, что разозлило обвиняемого. Он ударил ее по лицу, и когда женщина пыталась выйти из квартиры, догнал ее, закрыл ей нос и рот. Потеряв сознание, она была затянута обратно в квартиру, где умерла.

Злоумышленник просидел с телом жертвы сутки в квартире. Затем он выключил свет во всем подъезде, раздел женщину и вынес ее тело на улицу, оставив его рядом со скамейкой у подъезда. Ее вещи он выбросил в мусорный бак.

Полиция задержала мужчину в квартире его матери, где он скрывался в шкафу. До вынесения приговора он находился под стражей.

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