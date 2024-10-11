К пожизненному приговорили агента фсб, который помогал россиянам захватить Бахмут
Киев • УНН
39-летний житель Бахмута приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Он передавал фсб геолокации украинских войск во время боев за город.
Пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил агент фсб, который передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
Как рассказали в СБУ, в зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города. Развединформация нужна была врагу для подготовки боевых операций для захвата райцентра.
Правоохранители задержали агента фсб в мае 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий.
Вражеским приспешником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских «постов» и видео в Телеграмм-каналах. Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, личность которого установлена Службой безопасности.
Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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