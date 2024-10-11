До довічного засудили агента фсб, який допомагав росіянам захопити Бахмут
Київ • УНН
39-річного жителя Бахмута засуджено до довічного ув'язнення за державну зраду. Він передавав фсб геолокації українських військ під час боїв за місто.
Довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, який передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут Донецької області. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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Як розповіли в СБУ, у зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі міста. Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки бойових операцій для захоплення райцентру.
Правоохоронці затримали агента фсб у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.
Ворожим поплічником виявився 39-річний житель Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у Телеграм-каналах. Там його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого встановлено Службою безпеки.
Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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