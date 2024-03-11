К полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов – NYT
Киев • УНН
К лету 12 украинских пилотов завершат обучение управлению истребителями F-16, но к этому времени Украине будет поставлено только 6 из 45 обещанных F-16.
К лету этого года 12 украинских пилотов будут готовы летать на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено всего шесть F-16 из примерно 45 истребителей.
Об этом говориться в материале The New York Times, передает УНН.
Как пишет NYT, самолеты готовы, а летные инструкторы ждут их в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов пилотированию военного самолета F-16.
Но есть одна загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлым летом о том, что центр сыграет решающую роль в их поднятии в воздух для защиты своей страны от все более смертоносных российских ударов
Отмечается, что пока неясно, когда украинские пилоты начнут подготовку в центре на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения управлению истребителями.
Это не значит, что украинских пилотов не готовят. Ожидается, что на данный момент двенадцать пилотов — меньше, чем полная эскадрилья — будут готовы летать на F-16 в бою к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено всего шесть F-16 из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками
Дополнение
Национальная гвардия Аризоны сообщала, что первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что в Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16.
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