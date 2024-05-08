К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

В каждом из 35 разделов, из которых состоит основа переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС, будут присутствовать народные депутаты. Сейчас ВР ожидает утвержденный перечень нардепов от Президента. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Украина сейчас идет по совершенно новому треку, потому что ни одна из семи волн расширения ЕС не имела перед собой опыта привлечения парламентариев. Всегда это была работа правительства. В Украине мы пошли немножко другим путем - потому что мы уже имеем положительный опыт того, что мы сделали парламентарии. Вы знаете, сколько решений принял украинский парламент для того, чтобы то, что мы сегодня имеем произошло - и статус кандидата, и вопрос открытия переговоров, и межпарламентская дипломатия - сказал Стефанчук.

По его словам, в каждом из 35 разделов из которых состоит основа переговорной рамки, будут присутствовать нардепы.

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Когда на большом совещании у Президента по евроинтеграции мы подняли вопрос о том, что парламент должен быть привлечен, мы договорились, что в каждом из 35 разделов, который будет составлять основу нашей переговорной рамки будут приобщены соответствующие народные депутаты из комитетов. Потому что они уже этим занимались, и они знают как внедрять это. Это будет наша совместная деятельность, общая ответственность Президента, парламента и правительства за наш евроинтеграционный прогресс - рассказал Стефанчук.

Стефанчук отметил, что сейчас ожидается указ Президента, которым будет утвержден перечень лиц, которые будут заниматься переговорными процессами и будут приобщены к этому всему, и парламент будет включен в каждый из 35 разделов.

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