До переговорів про вступ України до ЄС будуть залучені нардепи - Стефанчук
Київ • УНН
Україна залучатиме депутатів до кожного з 35 розділів, що складають основу переговорного процесу щодо вступу до ЄС, причому депутати з відповідних комітетів братимуть участь у переговорах за відповідними розділами, що є новим підходом у порівнянні з попередніми розширеннями ЄС.
У кожному з 35 розділів, з яких складається основа переговорної рамки про вступ України до ЄС, будуть присутні народні депутати. Наразі ВР очікує на затверджений перелік нардепів від Президента. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Україна зараз йде абсолютно новим треком, тому що жодна з семи хвиль розширення ЄС не мала перед собою досвіду залучення парламентарів. Завжди це була робота уряду. В Україні ми пішли трошки іншим шляхом - тому що ми вже маємо позитивний досвід того, що ми зробили парламентарі. Ви знаєте, скільки рішень прийняв український парламент задля того, щоб те, що ми сьогодні маємо сталося - і статус кандидата, і питання відкриття перемовин, і міжпарламентська дипломатія
За його словами, в кожному з 35 розділів з яких складається основа переговорної рамки, будуть присутні нардепи.
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Коли на великій нараді у Президента по євроінтеграції ми підняли питання про те, що парламент повинен бути залучений, ми домовилися, що в кожному з 35 розділів, який буде складати основу нашої переговорної рамки будуть долучені відповідні народні депутати з комітетів. Тому що вони вже цим займалися, і вони знають яке впроваджувати це. Це буде наша спільна діяльність, спільна відповідальність Президента, парламенту та уряду за наш євроінтеграційний поступ
Стефанчук зазначив, що наразі очікується указ Президента, яким буде затверджений перелік осіб, які будуть займатися переговореними процесами і будуть долучені до цього всього, і парламент буде включений в кожен з 35 розділів.
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