До переговорів про вступ України до ЄС будуть залучені нардепи - Стефанчук

У кожному з 35 розділів, з яких складається основа переговорної рамки про вступ України до ЄС, будуть присутні народні депутати. Наразі ВР очікує на затверджений перелік нардепів від Президента. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Україна зараз йде абсолютно новим треком, тому що жодна з семи хвиль розширення ЄС не мала перед собою досвіду залучення парламентарів. Завжди це була робота уряду. В Україні ми пішли трошки іншим шляхом - тому що ми вже маємо позитивний досвід того, що ми зробили парламентарі. Ви знаєте, скільки рішень прийняв український парламент задля того, щоб те, що ми сьогодні маємо сталося - і статус кандидата, і питання відкриття перемовин, і міжпарламентська дипломатія - сказав Стефанчук.

За його словами, в кожному з 35 розділів з яких складається основа переговорної рамки, будуть присутні нардепи.

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Коли на великій нараді у Президента по євроінтеграції ми підняли питання про те, що парламент повинен бути залучений, ми домовилися, що в кожному з 35 розділів, який буде складати основу нашої переговорної рамки будуть долучені відповідні народні депутати з комітетів. Тому що вони вже цим займалися, і вони знають яке впроваджувати це. Це буде наша спільна діяльність, спільна відповідальність Президента, парламенту та уряду за наш євроінтеграційний поступ - розповів Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що наразі очікується указ Президента, яким буде затверджений перелік осіб, які будуть займатися переговореними процесами і будуть долучені до цього всього, і парламент буде включений в кожен з 35 розділів.

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