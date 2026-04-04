Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска

В Украине не планируют мобилизацию женщин, а призыв остается добровольным. Ошибочные записи в системе "Оберег" возникли из-за технических сбоев прошлых лет.

В Сухопутных войсках ВСУ опровергли сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин, пишет УНН.

В Сухопутных войсках не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов, направленных на это

- заявили в Сухопутных войсках 4 апреля в соцсетях.

Как отмечается, в последние дни в украинских медиа и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. "Данная информация является безосновательной, манипулятивной и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины", - отмечается в заявлении.

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений относительно регулирования этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", - указали в Сухопутных войсках.

"После того, как первая гражданка Украины случайно попала на учет, не имея соответствующего образования, Командованием Сухопутных войск было проведено служебное расследование для выяснения причин такой ошибки. Было выявлено, что ложная информация была внесена в систему "Оберіг" в 2021 году. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе был выявлен ряд аналогичных случаев", - указано в сообщении.

"В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно", - добавляется в заявлении. В ИКС "Оберіг", как отмечается, отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов.

Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось в Генеральный штаб и Министерство обороны с рядом предложений, которые должны устранить пробелы и недостатки в системе "Оберіг". Этот важный вопрос находится на постоянном контроле, а все выявленные несоответствия детально анализируются

- подчеркнули в Сухопутных войсках.

