Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська

Київ • УНН

 • 37236 перегляди

В Україні не планують мобілізацію жінок, а призов залишається добровільним. Помилкові записи в системі Оберіг виникли через технічні збої минулих років.

У Сухопутних військах ЗСУ спростували повідомлення про нібито підготовку до мобілізації жінок, пише УНН.

В Сухопутних військах не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це

- заявили у Сухопутних військах 4 квітня у соцмережах.

Як зазначається, останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. "Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України", - наголошується у заяві.

"Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", - вказали у Сухопутних військах.

"Після того, як перша громадянка України випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, Командуванням Сухопутних військ було проведено службове розслідування для зʼясування причин такої помилки. Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему "Оберіг" у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків", - вказано у повідомленні.

"Водночас змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо", - додається у заяві. В ІКС "Оберіг", як зазначається, відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів.

Командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі "Оберіг". Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються

- наголосили у Сухопутних військах.

Зміни в мобілізації та СЗЧ, терміни служби, виплати - Міноборони готує низку рішень для війська03.04.26, 20:38 • 29123 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Збройні сили України
Україна